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В Бангкоке при пожаре в отеле погибли трое иностранцев

30 декабря 2024 07:57
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Три иностранных туриста погибли, еще семеро пострадали в результате сильного пожара в крупном отеле в столице Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь вспыхнул поздно вечером на пятом этаже шестиэтажного здания.

В Бангкоке при пожаре в отеле погибли трое иностранцев-2

Прибывшие на место спасатели эвакуировали более 70 постояльцев при помощи лестниц, многие покинули горящую гостиницу самостоятельно. Для того, чтобы потушить огонь пожарным понадобилось более часа. Сейчас на месте ЧП работают эксперты и следователи, которые выясняют причину происшествия. По сообщению властей, среди жертв и пострадавших – граждане Японии, Китая и Германии.

# Пожар

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