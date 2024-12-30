В Бангкоке при пожаре в отеле погибли трое иностранцев

Опрос: около 70% поляков недовольны работой премьера и кабмина

Итоги оказались совсем не праздничные. Более 68 % поляков сказали, что ни Туск, ни его министры не справляются с поставленными задачами. Около 20 % респондентов разочарованы тем, что из 100 данных предвыборных обещаний выполнены лишь около десятка.