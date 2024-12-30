Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в США

В связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера американский президент Джо Байден назначил 9 января 2025 года днем национального траура. Об этом пишет РИА Новости.

Байден призвал американцев собираться в культовых сооружениях, чтобы отдать дань памяти Картеру, и постановил приспустить все флаги США на государственных учреждениях на 30 дней. Картеру было 100 лет.