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Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в США

30 декабря 2024 07:34
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В связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера американский президент Джо Байден назначил 9 января 2025 года днем национального траура. Об этом пишет РИА Новости.

Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в США-1

Фото: pixabay

Байден призвал американцев собираться в культовых сооружениях, чтобы отдать дань памяти Картеру, и постановил приспустить все флаги США на государственных учреждениях на 30 дней. Картеру было 100 лет.

# Международная политика

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