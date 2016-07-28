В Бангкоке горит многоэтажный кинотеатр: тушат 30 пожарных экипажей

Новости Беларуси. В Бангкоке горит многоэтажный кинотеатр. Для борьбы с огнем, который охватил мультиплекс в столице Таиланда, мобилизованы 30 пожарных экипажей.

Справиться с пламенем, которое распространилось внутри здания, не удается. Сейчас необходимо не дать огню переброситься на соседние дома.

На глазах у всех верхние этажи кинотеатра сложились как будто карточный домик.

Жертв и пострадавших нет. Спасателям пришлось эвакуировать также соседний торговый центр. Пожар продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.