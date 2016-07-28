Прямой эфир

В Бангкоке горит многоэтажный кинотеатр: тушат 30 пожарных экипажей

28 июля 2016 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бангкоке горит многоэтажный кинотеатр. Для борьбы с огнем, который охватил  мультиплекс в столице Таиланда, мобилизованы 30 пожарных экипажей.

Справиться  с пламенем, которое распространилось внутри здания, не удается. Сейчас необходимо не дать огню переброситься на соседние дома.

На глазах у всех верхние этажи кинотеатра сложились как будто карточный домик.

Жертв и пострадавших нет. Спасателям пришлось эвакуировать также соседний торговый центр. Пожар продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Флеш-моб Ice Bucket Challenge собрал $220 млн на борьбу с амиотрофическим склерозом
28 июля 2016 08:10

Флеш-моб Ice Bucket Challenge собрал $220 млн на борьбу с амиотрофическим склерозом

Утечка секретных данных в «Wikileaks»: опубликованы аудиозаписи разговоров членов Демократической партии
28 июля 2016 08:07

Утечка секретных данных в «Wikileaks»: опубликованы аудиозаписи разговоров членов Демократической партии

Наводнение в Непале: водным потоком смыло школу, погибли дети
28 июля 2016 07:48

Наводнение в Непале: водным потоком смыло школу, погибли дети