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Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения

06 февраля 2019 08:36
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Новости Азербайджана. Два мощных землетрясения произошли в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда первого подземного толчка в Ахсуинском районе составила 4.4.

Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения-1

Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения-3

Спустя 10 минут в Исмаиллинском районе был зафиксирован еще один, магнитудой 6. Сообщается о разрушениях. В результате природного катаклизма пострадали несколько человек. За их состоянием следят медики.

В связи со стихийным бедствием в регионе сформирована комиссия по ЧС. Также создаются мобильные медицинские пункты.

Азербайджан сотрясли два мощных землетрясения-6

# Землетрясение # Фотофакт

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