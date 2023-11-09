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ЕП призвал Еврокомиссию не конфисковывать личные вещи и авто граждан РФ

09 ноября 2023 11:44
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Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть рекомендации относительно конфискации личного авто граждан РФ в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

Они назвали такую редакцию рестрикций дискредитирующей. Однако, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются юридически обязывающими. Но институты Европы должны прислушиваться к этому мнению

Ранее, в сентябре 2023 года, ЕК объяснила, что санкции, которые ЕС ввел в отношении России в 2022 году, также распространяются на личные машины граждан РФ. А поэтому въезд на территорию ЕС является недопустимым, даже в туристических целях. В разъяснении уточняется, что запрет действует и на некоторые товары: смартфоны, ноутбуки, одежда и средства гигиены.

После этого решения ЕК все же отрегулировала данные ограничения и заявила, что страны ЕС в отношении ограничений должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу личных вещей россиян.

В МИД РФ данные рестрикции охарактеризовали как проявление неонацизма и расизма со стороны ЕС.

# Международная политика

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