Российская армия применяет беспилотные летательные аппараты для поражения уязвимых к БПЛА частей ВСУ. Об этом говорится в статье Дэвида Экса в Forbes, пишет РИА Новости.

Несмотря на попытки Украины усилить защиту от российских беспилотников, большая часть этих систем работает в глубине, далеко от линии фронта, и не рассчитана на защиту пехотинцев на передовой.

Российская армия использует дроны FPV для поражения украинских войск в траншеях, оставаясь при этом в безопасности. Боец спецназа «Сибирь» ранее сообщил, что российские военные начали применять беспилотники-камикадзе наряду с артиллерией при атаке позиций ВСУ.