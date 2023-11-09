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Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками

09 ноября 2023 12:48
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Российская армия применяет беспилотные летательные аппараты для поражения уязвимых к БПЛА частей ВСУ. Об этом говорится в статье Дэвида Экса в Forbes, пишет РИА Новости. 

Несмотря на попытки Украины усилить защиту от российских беспилотников, большая часть этих систем работает в глубине, далеко от линии фронта, и не рассчитана на защиту пехотинцев на передовой.

Российская армия использует дроны FPV для поражения украинских войск в траншеях, оставаясь при этом в безопасности. Боец спецназа «Сибирь» ранее сообщил, что российские военные начали применять беспилотники-камикадзе наряду с артиллерией при атаке позиций ВСУ.

# Международная политика

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