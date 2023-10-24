Результаты соцопроса: 70% литовцев не верят в светлое будущее страны

Новости Литвы. Литовцы не верят в светлое будущее страны. Более 70% жителей считают, что дела в балтийской республике только ухудшаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорить об этом позволяют результаты опроса, проведенного в стране. Отметим, Литва по-прежнему занимает лидирующие позиции в списке стран с высокой инфляцией. При этом уровень риска бедности в республике также остается стабильно высоким. Угрозу нищеты ощущает каждый пятый житель этой прибалтийской страны.