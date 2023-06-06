В Австралии спасают редкий вид птиц. Пернатые – важные участники экосистемы
Новости Австралии. Шилоклювых медососов спасают в Австралии. Эти редкие птицы – важные участники экосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 лет назад эти пернатые были на грани исчезновения. В дикой природе их оставалось всего 60. Однако позже власти запустили довольно успешную, как показало время, программу разведения. И теперь этих птиц уже более 200.
Дженнифер Грей, сотрудница зоопарка:
Когда популяции грозит вымирание, это значит, что наши леса могут серьезно пострадать.
Только в этом году в дикую природу выпустили 30 медососов. В ближайшие месяцы в Австралии планируют расширить ареал обитания этих пернатых. Если в штате будет несколько здоровых популяций, это даст больше шансов на то, что подвид сохранится в случае природных пожаров или других катаклизмов.