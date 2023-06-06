Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю

Новости Китая. Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» благополучно вернулся на Землю после завершения шестимесячной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все тайконавты чувствуют себя хорошо и уже подводят итоги работы на станции.

Фэй Цзюньлун, тайконавт:

Я дома. Докладываю, что мы, члены экипажа, завершили все работы и свою миссию на орбите и теперь вернулись на родину.