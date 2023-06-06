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Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю

06 июня 2023 09:01
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Новости Китая. Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» благополучно вернулся на Землю после завершения шестимесячной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все тайконавты чувствуют себя хорошо и уже подводят итоги работы на станции.

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю-1

Фэй Цзюньлун, тайконавт:
Я дома. Докладываю, что мы, члены экипажа, завершили все работы и свою миссию на орбите и теперь вернулись на родину.

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю-4

А вот для так называемых сменщиков все только начинается. Ранее на космическую станцию Тяньгун прибыл экипаж корабля «Шэнчьжоу-16». Тайконавты пробудут там 5 месяцев. И за это время проведут немало научных экспериментов. Напомним, Тяньгун – первая китайская космическая станция, которая находится на высоте почти 400 километров.

# Космос # Новости Китая # Фотофакт

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