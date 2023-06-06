Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю
Новости Китая. Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» благополучно вернулся на Землю после завершения шестимесячной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все тайконавты чувствуют себя хорошо и уже подводят итоги работы на станции.
Фэй Цзюньлун, тайконавт:
Я дома. Докладываю, что мы, члены экипажа, завершили все работы и свою миссию на орбите и теперь вернулись на родину.
А вот для так называемых сменщиков все только начинается. Ранее на космическую станцию Тяньгун прибыл экипаж корабля «Шэнчьжоу-16». Тайконавты пробудут там 5 месяцев. И за это время проведут немало научных экспериментов. Напомним, Тяньгун – первая китайская космическая станция, которая находится на высоте почти 400 километров.