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В Армении пройдут совместные учения с НАТО

16 июня 2026 08:04
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Армения демонстрирует последовательный выход из зоны влияния ОДКБ и переориентацию на западные военные структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении пройдут совместные учения с НАТО-2

Практическим подтверждением такого разворота станут совместные учения с НАТО, которые пройдут на территории республики с 17 по 25 июня. Участие в них примут военные из США, Франции и Греции. Всего около 350 человек. Совместно будут отрабатывать миротворческую совместимость в Закавказье. Напомним, что еще в апреле на встрече с генсеком НАТО армянский премьер заявил о важности для Еревана углубления партнерства с Альянсом.  

# НАТО

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