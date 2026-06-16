В Армении пройдут совместные учения с НАТО

Практическим подтверждением такого разворота станут совместные учения с НАТО, которые пройдут на территории республики с 17 по 25 июня. Участие в них примут военные из США, Франции и Греции. Всего около 350 человек. Совместно будут отрабатывать миротворческую совместимость в Закавказье. Напомним, что еще в апреле на встрече с генсеком НАТО армянский премьер заявил о важности для Еревана углубления партнерства с Альянсом.