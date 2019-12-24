Прямой эфир

В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль

24 декабря 2019 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль-1

Злоумышленник выстрелил в прохожего, который пытался помешать ему угнать автомобиль. Ранение также получил водитель соседней легковушки. Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина протаранил машину правоохранителей.

В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль-4

В ходе задержания стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек
24 декабря 2019 11:56

В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек

Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия
24 декабря 2019 11:54

Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде
24 декабря 2019 08:14

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде