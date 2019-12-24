В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль

Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник выстрелил в прохожего, который пытался помешать ему угнать автомобиль. Ранение также получил водитель соседней легковушки. Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина протаранил машину правоохранителей.