Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия

Новости Венгрии. Также с 1 июля 2020 года бесплатной станет диагностика, позволяющая выявлять проблемы в репродуктивной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее венгерские семьи могли не платить лишь за пять процедур ЭКО, теперь же количество попыток будет неограниченно. Таки образом власти пытаются бороться с демографическим кризисом. Стоит отметить: по официальным данным в Венгрии проблемы с зачатием ребенка испытывают около 150 тысяч пар.