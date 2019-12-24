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Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия

24 декабря 2019 11:54
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Новости Венгрии. Также с 1 июля 2020 года бесплатной станет диагностика, позволяющая выявлять проблемы в репродуктивной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия-1

Ранее венгерские семьи могли не платить лишь за пять процедур ЭКО, теперь же количество попыток будет неограниченно. Таки образом власти пытаются бороться с демографическим кризисом. Стоит отметить: по официальным данным в Венгрии проблемы с зачатием ребенка испытывают около 150 тысяч пар.

# Дети и родители # Фотофакт

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