В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек

Новости Австралии. Акция в одном из торговых центров австралийского Сиднея едва не обернулась трагедией. Во время раздачи подарков в магазине произошла давка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 23 декабря сотни людей собрались в холле супермаркета, где должны были вручать подарочные карты и другие призы, спрятанные в воздушных шарах. Когда сотрудники сбросили шарики вниз, посетители устремились за ними, сбивая друг друга с ног. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Пятерым потребовалась госпитализация, остальным помощь оказали на месте.