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Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

24 декабря 2019 08:14
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Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде-1

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде-3

В школах для детей отменили занятия и устроили праздничный сюрприз. Небольшие сувениры и сладости слоны раздавали хоботами.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде-6

После этого серые гиганты устроили для ребят целое красочное шоу. В конце мероприятия слоны вместе с детьми выстроились в огромную елку.

Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде-9

# Новый год # Фотофакт

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