Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах для детей отменили занятия и устроили праздничный сюрприз. Небольшие сувениры и сладости слоны раздавали хоботами.