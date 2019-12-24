Слоны в костюмах Санта-Клаусов. Необычно поздравили школьников с Новым годом в Таиланде

Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В тайском городе Аюттхая рождественские подарки детям принесли слоны в костюмах Санта-Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В школах для детей отменили занятия и устроили праздничный сюрприз. Небольшие сувениры и сладости слоны раздавали хоботами.
После этого серые гиганты устроили для ребят целое красочное шоу. В конце мероприятия слоны вместе с детьми выстроились в огромную елку.