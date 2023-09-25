В Эфиопии запретили вывозить кофе из страны авиапасажирам

Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе из страны. При чем в любом виде и количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как объяснили местные СМИ, запрет связан с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка. Поэтому при путешествии в эту страну сейчас стоит учитывать новые правила, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту. Отметим, ранее производители не только кофе, но и чая предупредили о повышении цен.