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В Эфиопии запретили вывозить кофе из страны авиапасажирам

25 сентября 2023 20:52
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Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе из страны. При чем в любом виде и количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эфиопии запретили вывозить кофе из страны авиапасажирам-1

Как объяснили местные СМИ, запрет связан с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка. Поэтому при путешествии в эту страну сейчас стоит учитывать новые правила, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту. Отметим, ранее производители не только кофе, но и чая предупредили о повышении цен.

# Продукты питания # Фотофакт

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