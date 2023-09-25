Партия Макрона получила только 24 мандата в верхней палате парламента

А звание самой многочисленной фракции все еще у республиканцев – у них 139 мест. При этом, если рассматривать общий состав верхней платы, то большинство мест за правыми и центристами. Отметим, во Франции одновременно избирается только половина сената. Борьба за остальные 178 мандатов развернется лишь в 2026 году.