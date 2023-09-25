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Партия Макрона получила только 24 мандата в верхней палате парламента

25 сентября 2023 20:53
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Итоги выборов в верхнюю палату парламента Франции оказались проблемой для Макрона. «Возрождению» удалось получить только 24 мандата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Макрона получила только 24 мандата в верхней палате парламента-1

А звание самой многочисленной фракции все еще у республиканцев – у них 139 мест. При этом, если рассматривать общий состав верхней платы, то большинство мест за правыми и центристами. Отметим, во Франции одновременно избирается только половина сената. Борьба за остальные 178 мандатов развернется лишь в 2026 году.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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