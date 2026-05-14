В алжирской долине Мзаб более века действует уникальный механизм распределения воды

Работает более 100 лет и до сих пор обеспечивает стабильное водоснабжение. В алжирской долине Мзаб – одной из самых засушливых зон Сахары – действует традиционная система распределения воды. Интересный пример приспособления человека к суровому климату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе – естественный уклон местности, сеть каналов и строгие правила, передающиеся из поколения в поколение. За состоянием системы следят специальные хранители. Они контролируют русла, очищают каналы и обеспечивают равномерное распределение ресурса между хозяйствами.

Джабир Хадж Мусса, хранитель водного расписания: Система унаследована от предков. Она позволяет подавать воду в каждый район, и это серьезное достижение для пустынного региона. До сих пор вызывает интерес специалистов и туристов.

Байуб Аббас, фермер:

Мы живем в пустыне, но проблем с водой нет. Предки строили дамбы и колодцы, чтобы сохранять запасы. Вода богата минералами и подходит для сельского хозяйства.

Система включает колодцы, дамбы и подземные каналы. Вода распределяется по потребности и площади земельных участков. Местные жители подчеркивают: несмотря на жесткий климат, водоснабжение остается надежным. Молодые фермеры активно подключаются к сохранению этой традиции, рассматривая ее как важную часть регионального наследия.