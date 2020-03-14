Прямой эфир

В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»

14 марта 2020 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Комитет национальной безопасности Казахстана в Алматы задержал приверженца международной запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»-1

Фотографию арестованного специалисты разместили в одной из социальных сетей. Известно, что он подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей во время массовых гуляний. По данным спецслужб, у задержанного изъяты две боевые гранаты. Возбуждены уголовные дела по двум статья Уголовного кодекса Казахстана. Расследование продолжается.

В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»-4

# Терроризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса
14 марта 2020 12:12

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта
14 марта 2020 11:42

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Трамп продлил санкции в отношении Ирана
13 марта 2020 13:49

Трамп продлил санкции в отношении Ирана