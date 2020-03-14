В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»

Фотографию арестованного специалисты разместили в одной из социальных сетей. Известно, что он подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей во время массовых гуляний. По данным спецслужб, у задержанного изъяты две боевые гранаты. Возбуждены уголовные дела по двум статья Уголовного кодекса Казахстана. Расследование продолжается.