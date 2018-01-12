В Афинах люди снова вышли на улицы, выступая против законопроекта о забастовках

Новости Греции. Греческие Афины вновь погрузились в хаос из-за забастовки профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники общественного транспорта, моряки и медики выступают против правительственного законопроекта.

Паромное сообщение между островами прервано, а в больницах оказывают лишь экстренную помощь.

15 января парламент будет голосовать за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Согласно документу, право на забастовку будет ограничено, а практика по продаже на аукционах жилья должников расширится.