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В Афинах люди снова вышли на улицы, выступая против законопроекта о забастовках

12 января 2018 12:05
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Новости Греции. Греческие Афины вновь погрузились в хаос из-за забастовки профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники общественного транспорта, моряки и медики выступают против правительственного законопроекта.

В Афинах люди снова вышли на улицы, выступая против законопроекта о забастовках-1

Паромное сообщение между островами прервано, а в больницах оказывают лишь экстренную помощь.

15 января парламент будет голосовать за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Согласно документу, право на забастовку будет ограничено, а практика по продаже на аукционах жилья должников расширится.

В Афинах люди снова вышли на улицы, выступая против законопроекта о забастовках-4

# Забастовка # Фотофакт

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