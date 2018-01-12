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В Чехии начались президентские выборы: девять кандидатов претендуют на пост главы государства

12 января 2018 09:00
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Новости Чехии. В Чехии начался первый тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится два дня. На должность главы государства претендуют девять кандидатов.

В Чехии начались президентские выборы: девять кандидатов претендуют на пост главы государства-1

Однако основная борьба, по данным соцопросов, развернется между двумя политиками. Это нынешний президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук Иржи Драгош.

Если ни один из кандидатов по итогам первого тура не наберет 50 %, через две недели пройдет второй этап голосования.

# Фотофакт # Международная политика

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