В Чехии начались президентские выборы: девять кандидатов претендуют на пост главы государства

Новости Чехии. В Чехии начался первый тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится два дня. На должность главы государства претендуют девять кандидатов.

Однако основная борьба, по данным соцопросов, развернется между двумя политиками. Это нынешний президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук Иржи Драгош.

Если ни один из кандидатов по итогам первого тура не наберет 50 %, через две недели пройдет второй этап голосования.