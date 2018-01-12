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В Турции перевернулся пассажирский автобус: погибли 10 иностранцев, в том числе трое детей

12 января 2018 11:55
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Новости Турции. На юго-востоке Турции перевернулся пассажирский автобус. Авария унесла жизни 10 граждан Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции перевернулся пассажирский автобус: погибли 10 иностранцев, в том числе трое детей-1

Среди них оказались трое детей. К месту ЧП прибыли машины скорой. Медицинская помощь требуется 28-ми пострадавшим. Их уже начали доставлять в ближайшую больницу.

По невыясненным пока причинам, водитель транспортного средства не справился с управлением.

# Фотофакт # Авария

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