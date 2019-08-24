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Россия провела испытания баллистических ракет

24 августа 2019 12:44
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Новости России. Учебные запуски двух баллистических снарядов произвели с подводных лодок из Северного Ледовитого океана, а также из акватории Баренцева моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия провела испытания баллистических ракет-1

Как заявили в Минобороны страны, испытания подтвердили работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Россия провела испытания баллистических ракет-4

23 августа Москва заявила, что намерена подготовить симметричный ответ на ракетные испытания, проведенные США. Однако втягиваться в гонку вооружений Россия не собирается.

Россия провела испытания баллистических ракет-7

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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