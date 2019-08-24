Россия провела испытания баллистических ракет

Новости России. Учебные запуски двух баллистических снарядов произвели с подводных лодок из Северного Ледовитого океана, а также из акватории Баренцева моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Учебные запуски двух баллистических снарядов произвели с подводных лодок из Северного Ледовитого океана, а также из акватории Баренцева моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в Минобороны страны, испытания подтвердили работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.
23 августа Москва заявила, что намерена подготовить симметричный ответ на ракетные испытания, проведенные США. Однако втягиваться в гонку вооружений Россия не собирается.