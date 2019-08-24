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В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября

24 августа 2019 17:05
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +32 , рассказали в программе «Плюс-минус». То же в Вене, но с поправкой на дождь.

В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября-1

Переменная облачность, осадки и +28 в Мадриде. В Риме ожидается +34. На три градуса прохладнее в Софии. Солнечно и на градус жарче в Афинах.

В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября-4

В Анкаре в начале недели прогнозируют +28 и небольшой дождь. Комфортная для конца августа погода ожидается в Прибалтике.

В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября-7

+25 в Риге, правда, возможны осадки. Столько же в Вильнюсе. На два пункта теплее в Варшаве и пасмурно. + 28 и ясно в Киеве. Солнечно и +23 в Москве.

Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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