В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +32 , рассказали в программе «Плюс-минус». То же в Вене, но с поправкой на дождь.
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +32 , рассказали в программе «Плюс-минус». То же в Вене, но с поправкой на дождь.
Переменная облачность, осадки и +28 в Мадриде. В Риме ожидается +34. На три градуса прохладнее в Софии. Солнечно и на градус жарче в Афинах.
В Анкаре в начале недели прогнозируют +28 и небольшой дождь. Комфортная для конца августа погода ожидается в Прибалтике.
+25 в Риге, правда, возможны осадки. Столько же в Вильнюсе. На два пункта теплее в Варшаве и пасмурно. + 28 и ясно в Киеве. Солнечно и +23 в Москве.