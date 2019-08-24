В Москве +23, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 26 августа по 1 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +32 , рассказали в программе «Плюс-минус». То же в Вене, но с поправкой на дождь.

Переменная облачность, осадки и +28 в Мадриде. В Риме ожидается +34. На три градуса прохладнее в Софии. Солнечно и на градус жарче в Афинах.

В Анкаре в начале недели прогнозируют +28 и небольшой дождь. Комфортная для конца августа погода ожидается в Прибалтике.