Ущерб от наводнения в Китае оценивают в 400 млн долларов

Новости Китая. В Китае из-за проливных дождей эвакуировали 77 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о жителях семи провинций в центральной, южной и восточной частей страны.

Из-за непрекращающихся ливней уровень воды в реках и озерах резко повысился. Непогода уже нанесла колоссальный экономический ущерб. Его оценивают почти в 400 миллионов долларов. Потоки воды повредили около 8 тысяч зданий, более 1,5 тысяч строений и вовсе разрушились. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в зоне бедствия продолжатся.