Крупнейший в Европе океанариум эвакуировали из-за пожара в Испании

Новости Испании. Огромный столб дыма в Валенсии был виден за несколько километров. По предварительной информации, возгорание возникло в зоне аквариума с акулами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из здания вывели примерно 1400 человек. Пожар оперативно потушили. К счастью, никто не пострадал. Причины ЧП еще предстоит выяснить.