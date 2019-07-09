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В Греции после победы партии «Новая демократия» обновилось правительство

09 июля 2019 08:27
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Новости Греции. В Греции – новое правительство. Большинство ключевых должностей избранный 9 июля премьер страны отдал своим сторонникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции после победы партии «Новая демократия» обновилось правительство-1

На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»

9 июля новый кабинет будет приведен к присяге.

В Греции после победы партии «Новая демократия» обновилось правительство-4

Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом. Она набрала около 40 % голосов избирателей и получила 158 из 300 кресел в парламенте.

# Выборы # Фотофакт

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