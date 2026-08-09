Те, кто захватили власть в начале 90-х, показывают, что это нормально – главред Baltnews о русофобии в Прибалтике

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Что вас больше всего удивляет в нынешнем позиционировании вот этих, будем говорить, по сути, националистических настроений тех, кто встает у руля?

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

Давно не удивляет ничего, но рыба гниет с головы. По поводу той русофобии, бытовая она или политическая, это некий симбиоз, потому что политики, те, кто захватили власть в начале 90-х, они задают норму, они задают стандарт. Они показывают, что так можно, что это нормально, что это перспективно для карьерного роста, для личного обогащения.

Жители Латвии помнят, когда-то это было сказано в парламенте Латвии, в Сейме: «Русские, нам не надо, чтобы вы знали наш язык, нам надо, чтобы вы знали свое место». И это, в общем-то, дорожная карта, руководство к действию.

И те сюжеты, с которых вы начали, они как раз об этом. Создать максимально недружественные, неудобные, адские условия, чтобы русские уезжали. «Чемодан, вокзал, Россия» говорили все 25, уже 30 лет, начиная с песенных революций.

С 1988 года, когда в Латвию, еще Советскую Эстонию, Литву как раз и стали приезжать те, кто бежал после войны. Это миграция первой волны, это потомки нацистов, это коллаборанты, это их дети, это их внуки, это политически заряженная публика.

Любили ли они нас? Конечно, нет. Они нас ненавидели, они нас ненавидят, они хотят переиграть войну. И тот милитаристский запал и то давление на русских – это продолжение их традиций, их целеполагания, их внутренней интенции, это их природа. Поэтому имеем таких соседей.