В США туристы застряли в шахте из-за аварии лифта

Неожиданно закончилась экскурсия на один из заброшенных рудников в американском Колорадо. Шахта давно стала местной достопримечательностью, ее ежедневно посещают сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако обычный обзор для 12 туристов превратился в борьбу за выживание. Спустившись на 300 метров, они оказались заперты в ловушке, поскольку лифт вышел из строя. Операция по спасению продолжалась 6 часов. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Один из посетителей погиб, четверо травмированы.