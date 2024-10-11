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В США туристы застряли в шахте из-за аварии лифта

11 октября 2024 08:27
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Неожиданно закончилась экскурсия на один из заброшенных рудников в американском Колорадо. Шахта давно стала местной достопримечательностью, ее ежедневно посещают сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США туристы застряли в шахте из-за аварии лифта-2

Однако обычный обзор для 12 туристов превратился в борьбу за выживание. Спустившись на 300 метров, они оказались заперты в ловушке, поскольку лифт вышел из строя. Операция по спасению продолжалась 6 часов. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Один из посетителей погиб, четверо травмированы.

# ЧП

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