В результате урагана «Милтон» в штате Флорида погибли 16 человек

В результате урагана «Милтон» во Флориде жертвами стали 16 человек, передает Reuters. Жители штата продолжают разбирать завалы и спасать затопленные районы.

Ураган может стоить страховым компаниям 100 миллиардов долларов. Без электричества осталось около 2,75 миллионов домов и коммерческих предприятий. По словам губернатора штата Флорида Рона Десантиса, несмотря на то, что удалось предотвратить худший сценарий, ущерб оказался значительным. Ураган «Милтон» достиг 3-й категории, вызвал разрушения и торнадо на западе Флориды.