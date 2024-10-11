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Более 20 человек погибли во время израильского удара по центру Бейрута

11 октября 2024 08:18
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Самая смертоносная атака на ливанскую столицу с начала конфликта. 22 человека стали жертвами ночного удара израильской армии по центру Бейрута. Еще более 100 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 человек погибли во время израильского удара по центру Бейрута-2

Целью бомбардировки стал один из деятелей «Хезболлы». В Израиле произошедшее не прокомментировали. Однако накануне в ЦАХАЛ призвали жителей района эвакуироваться. Ранее удары по центру Бейрута, где находится штаб-квартира «Хезболлы», не наносили.

# Палестина-Израиль

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