Более 20 человек погибли во время израильского удара по центру Бейрута

Самая смертоносная атака на ливанскую столицу с начала конфликта. 22 человека стали жертвами ночного удара израильской армии по центру Бейрута. Еще более 100 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью бомбардировки стал один из деятелей «Хезболлы». В Израиле произошедшее не прокомментировали. Однако накануне в ЦАХАЛ призвали жителей района эвакуироваться. Ранее удары по центру Бейрута, где находится штаб-квартира «Хезболлы», не наносили.