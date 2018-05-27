Умер астронавт NASA, который был четвёртым человеком на Луне

Новости Беларуси. В Хьюстоне 26 мая на 87 году жизни скончался американский астронавт Алан Бин. Мужчина был четвёртым человеком, который ступил на лунную поверхность.

«Он умер после внезапной болезни, которая появилась две недели назад после поездки в Форт-Уэйн, штат Индиана», – сообщается на сайте NASA.

Алан Бин родился 15 марта 1932 года в городе Уилер, Техас.

В 1955 году ему была присуждена учёная степень в области аэронавигации в Техасском университете.

Мужчина проходил подготовку в школе лётчиков-испытателей. Там же он познакомился со своим будущим командиром на Аполлоне. Закончив подготовку, около четырёх лет Бин служил в реактивной эксадрилье. В 1963 году Алан вошёл в одну из новых групп астронавтов.

В космос астронавт полетел в 1969 году. Первый раз он был пилотом лунного модуля корабля Apollo 12. Именно тогда Бин стал четвёртым человеком, ходившим по Луне. В рамках миссии он собирал образцы лунного грунта.

В 1973 году Бин отправился на орбитальную станцию США Skylab. В той операции он был командиром экипажа. На станции астронавты пробыли 58 суток и 15 часов.

После этих двух полётов Алан Бин остался работать в NASA до 1981 года, но уже гражданским. Мужчина уволился из желания полностью посвятить себя живописи.

Согласно информации NASA, Бин провёл в космосе 69 суток, 15 часов и 45 минут. Из них 31 час и 31 минуту – на поверхности Луны. Также за свою жизнь Алан пилотировал 27 типов самолётов, налетав более 7145 часов, в том числе 4 890 часов на реактивных самолётах. Входит в зал славы астронавтов.