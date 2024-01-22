FT: ЕС добивается последствий для Израиля за отказ от мирного плана по сектору Газа

В Брюсселе призвали страны ЕС определить возможные для Израиля меры, если он откажется от участия в плане Евросоюза по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Это предложение было выдвинуто в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

Этот мирный проект предусматривает создание палестинского государства и его взаимное признание.

Совещание министров подчеркивает растущую тревогу западных союзников Израиля в связи с его политикой. ЕС предложил стратегию по созданию двух государств. Неприятие Израилем этих планов вызвало гнев многих стран Европы.

Отдел внешней политики ЕС разработал план урегулирования палестино-израильского конфликта, включающий шаги по установлению мира в секторе Газа, создание независимого палестинского государства, а также урегулирование взаимоотношений между Израилем и арабским миром. В октября Израиль был подвергнут масштабной атаке из сектора Газа, в которой погибло около 1200 человек.