Мэр Киева Кличко: Зеленский ведет Украину по неверному направлению

Мэр Киева Виталий Кличко в своем интервью канадскому изданию The Globe and Mail сказал, что нынешняя украинская власть напоминает скорее об авторитаризме, чем о демократии. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что в Украине наблюдается процесс централизации СМИ и органов власти, что, по его мнению, говорит о стремлении к авторитаризму. Также Кличко выразил озабоченность тем, что большую долю эфирного пространства украинского ТВ занимает национальный телевизионный марафон, который не дает места для альтернативных взглядов.

Он отметил важность для общества объективной и правдивой информации и высказал недовольство монополией на информацию. Эти заявления стали следствием ряда инцидентов с журналистами, включая наблюдение за журналистами проекта Bihus.Info и угрозы в адрес журналиста Юрия Николова, освещающего вопросы коррупции.