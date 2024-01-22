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Илон Маск: я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена

22 января 2024 09:22
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Известный американский предприниматель Илон Маск сообщил в соцсети X, что не собирается поддерживать Джо Байдена на ближайших американских президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», – написал Илон Маск.

Это высказывание было принято в ответ на предыдущее интервью Илона Маска телеканалу CNBC, в ходе которого он заявил, что поддержит Байдена в 2020 году. 

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, Дональд Трамп – главный кандидат от Республиканской партии и, вероятно, будет конкурировать с действующим президентом США Джо Байденом. По результатам опросов, у Трампа хорошие шансы на победу в 2024 году.

# Международная политика

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