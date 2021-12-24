Прямой эфир

Украина готовится к силовому решению конфликта на востоке страны

24 декабря 2021 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украина готовится к силовому решению конфликта на востоке страны. Об этом сегодня заявили в МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят многие шаги Киева. Это, например, увеличение военного бюджета на 20 % до 12 миллиардов долларов. В основном для покупки наступательного вооружения.

Украина готовится к силовому решению конфликта на востоке страны-1

В стране увеличивается количество иностранных военных инструкторов, в частности, в зоне конфликта их уже более 4 тысяч. В основном из Соединенных Штатов. Они тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения. Более того, в стране находится более 10 тысяч военных из стран НАТО. Сейчас Киев пытается легализовать их присутствие в Украине.

# Вооруженные силы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО приводит свои войска в Европе в повышенную боеготовность. Чем объясняют такие действия?
24 декабря 2021 09:47

НАТО приводит свои войска в Европе в повышенную боеготовность. Чем объясняют такие действия?

При пожаре на пароме в Бангладеше погибли 30 человек. Некоторые люди, спасаясь, прыгали в воду
24 декабря 2021 09:42

При пожаре на пароме в Бангладеше погибли 30 человек. Некоторые люди, спасаясь, прыгали в воду

При наводнении в Боливии погибли 9 человек. Потоки воды снесли десятки домов
24 декабря 2021 09:40

При наводнении в Боливии погибли 9 человек. Потоки воды снесли десятки домов