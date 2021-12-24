Украина готовится к силовому решению конфликта на востоке страны. Об этом сегодня заявили в МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят многие шаги Киева. Это, например, увеличение военного бюджета на 20 % до 12 миллиардов долларов. В основном для покупки наступательного вооружения.

В стране увеличивается количество иностранных военных инструкторов, в частности, в зоне конфликта их уже более 4 тысяч. В основном из Соединенных Штатов. Они тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения. Более того, в стране находится более 10 тысяч военных из стран НАТО. Сейчас Киев пытается легализовать их присутствие в Украине.