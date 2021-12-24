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При пожаре на пароме в Бангладеше погибли 30 человек. Некоторые люди, спасаясь, прыгали в воду

24 декабря 2021 09:42
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30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш, более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщению экстренных служб, число жертв может вырасти.

При пожаре на пароме в Бангладеше погибли 30 человек. Некоторые люди, спасаясь, прыгали в воду-1

Неизвестно количество пропавших без вести, так как многие, спасаясь от огня, прыгали в воду. В момент происшествия на борту находились почти 500 человек, в основном пожилые, женщины и дети. Пожар произошел ночью, когда все спали. Пожарным пришлось добираться до судна на лодках и катерах, что осложнило спасательную операцию.

# Пожар # Фотофакт

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