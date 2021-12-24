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При наводнении в Боливии погибли 9 человек. Потоки воды снесли десятки домов

24 декабря 2021 09:40
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Новости Боливии. При наводнении в Боливии погибли девять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потоки воды и многочисленные сели снесли в реки десятки домов, еще сотни находятся на грани разрушения.

При наводнении в Боливии погибли 9 человек. Потоки воды снесли десятки домов-1

Люди даже не могут забрать необходимые вещи, потому что боятся зайти в них. Людей размещают во временных центрах и пытаются оказать им помощь. Столь разрушительная стихия стала настоящей трагедией для жителей небогатой страны.

# Наводнение # Фотофакт

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