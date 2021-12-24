НАТО приводит свои войска в Европе в повышенную боеготовность. Чем объясняют такие действия?

НАТО приводит свои войска в Европе в повышенную боеготовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приказ уже выполнили силы быстрого реагирования, состоящие из 40 тысяч солдат.

Военнослужащие должны быть готовы к боевому развертыванию в течение пяти дней, вместо семи, как это было прежде. До максимальной повышена и степень готовности спецназа. Активную деятельность развернули также логистические службы альянса. Идет разработка маршрутов передислокации войск и подготовка необходимого транспорта.

Екатерина Забенько, СТВ:

В НАТО бряцание оружием объясняют некой угрозой с Востока и якобы готовящемся нападении России на Украину. И, в связи с этим, необходимость защитить Польшу, Румынию и страны Прибалтики, где сильнее ощущается угроза возможного конфликта. Остается добавить, что в самом Кремле все эти сообщения назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, что только провоцирует возникновение военных рисков в Европе.