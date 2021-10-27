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​Учёные узнали, что влияет на точность ПЦР-теста

27 октября 2021 13:03
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Ученые обнаружили, что точность ПЦР-теста напрямую зависит от времени суток, когда его делали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Учёные узнали, что влияет на точность ПЦР-теста-1

В ходе исследования выяснилось, что самый верный ответ он покажет, только если человек тестировался в середине дня, а не утром или вечером. По мнению специалистов, коронавирус в это время в два раза активнее выделяет в инфицированных клетках свои частицы. Это маленькое открытие поможет врачам быть более точными в диагностике болезни, которая проходит бессимптомно.  

# Коронавирус # Фотофакт

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