​Учёные узнали, что влияет на точность ПЦР-теста

Ученые обнаружили, что точность ПЦР-теста напрямую зависит от времени суток, когда его делали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе исследования выяснилось, что самый верный ответ он покажет, только если человек тестировался в середине дня, а не утром или вечером. По мнению специалистов, коронавирус в это время в два раза активнее выделяет в инфицированных клетках свои частицы. Это маленькое открытие поможет врачам быть более точными в диагностике болезни, которая проходит бессимптомно.