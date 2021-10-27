Куба открывает границы с 15 ноября

Новости Кубы. Карибы открываются. Куба заявила, что готова принимать туристов. Авиарейсы из-за рубежа начиная с середины ноября будут принимать 10 аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Карибы открываются. Куба заявила, что готова принимать туристов. Авиарейсы из-за рубежа начиная с середины ноября будут принимать 10 аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостям больше не придется проходить обязательный карантин или предъявлять результаты ПЦР-тестов. При себе необходимо иметь лишь сертификат о вакцинации.
Поскольку границы открываются, ограничения снимаются, кубинцы спешат насладиться своими любимыми белыми песками, бирюзовой водой и пляжными вечеринками без наплыва чужестранцев. После 19-месячного перерыва страна вновь готова к наплыву туристов. В 2019 году Куба приняла их более 4 миллионов.