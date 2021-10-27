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Гора Монблан из-за глобального потепления уменьшилась на метр

27 октября 2021 09:36
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Новости Италии. В Европе появились места, где явно видны катастрофические последствия изменения климата. Одно из них – это Монблан, вторая по величине вершина на континенте. Пока вторая. Ученые сделали замеры и увидели, что она уменьшилась на метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гора Монблан из-за глобального потепления уменьшилась на метр-1

По многолетним результатам исследования, Монблан ежегодно становится ниже на 13 сантиметров. И остановить этот процесс невозможно. Как и невозможно устранить причину этого – глобальное потепление.  

Гора Монблан из-за глобального потепления уменьшилась на метр-4

Местным жителям и туристам остается только наблюдать, как меняется некогда любимый ими горный ландшафт.  

# Экология # Фотофакт

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