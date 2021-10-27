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Французы сокращают свои расходы из-за выросших цен на свет и газ

27 октября 2021 09:49
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Новости Франции. Жители Франции сокращают свои расходы из-за выросших цен на электричество, газ и бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опубликованных социсследований.  

Французы сокращают свои расходы из-за выросших цен на свет и газ-1

80 % опрошенных жителей республики сказали, что очень боятся стать из-за этого бедными. 60 % сказали, что чаще стали выключать отопление и иногда проводят в холоде как минимум сутки, а также перестали заправлять в машинах полный бак. Каждый четвертый француз сказал, что в 2021 году они с трудом оплачивают счета за газ или электричество. Для этого приходится экономить даже на продуктах.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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