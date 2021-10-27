Французы сокращают свои расходы из-за выросших цен на свет и газ

80 % опрошенных жителей республики сказали, что очень боятся стать из-за этого бедными. 60 % сказали, что чаще стали выключать отопление и иногда проводят в холоде как минимум сутки, а также перестали заправлять в машинах полный бак. Каждый четвертый француз сказал, что в 2021 году они с трудом оплачивают счета за газ или электричество. Для этого приходится экономить даже на продуктах.