Новости США. Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить разрешение, преподаватели должны будут пройти специальную подготовку. Соответствующий законопроект одобрил Сенат.

Кроме того, более широкими полномочиями наделили правоохранителей при конфискации оружия и боеприпасов у психически нездоровых людей.