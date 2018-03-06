Прямой эфир

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться

06 марта 2018 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться-1

Чтобы получить разрешение, преподаватели должны будут пройти специальную подготовку. Соответствующий законопроект одобрил Сенат.

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться-3

Кроме того, более широкими полномочиями наделили правоохранителей при конфискации оружия и боеприпасов у психически нездоровых людей.

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться-5

В школах увеличат количество охранников. К введению новых правил подтолкнул последний инцидент со стрельбой в учебном заведении Паркленда в середине февраля. Тогда подросток застрелил 17 и ранил 14 человек.

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться-7

Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться-9

# Фотофакт # США

Другие новости рубрики

Все новости
Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ
06 марта 2018 16:16

Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ

«Правые» победили на парламентских выборах в Италии
06 марта 2018 16:10

«Правые» победили на парламентских выборах в Италии

В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир
06 марта 2018 16:04

В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир