Новости США. Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Учителям в американском штате Флорида разрешили вооружаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы получить разрешение, преподаватели должны будут пройти специальную подготовку. Соответствующий законопроект одобрил Сенат.
Кроме того, более широкими полномочиями наделили правоохранителей при конфискации оружия и боеприпасов у психически нездоровых людей.
В школах увеличат количество охранников. К введению новых правил подтолкнул последний инцидент со стрельбой в учебном заведении Паркленда в середине февраля. Тогда подросток застрелил 17 и ранил 14 человек.