В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир

Новости Украины. В Житомирской области Украины ведется расследование по факту гибели восьми человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела, в том числе и двоих детей, были обнаружены в одной из квартир. Наиболее вероятная причина смерти – отравление угарным газом. Помещение отапливалось с помощью печки. Чтобы установить все детали ЧП, специалисты проведут ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».