Прямой эфир

В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир

06 марта 2018 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Житомирской области Украины ведется расследование по факту гибели восьми человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир-1

Тела, в том числе и двоих детей, были обнаружены в одной из квартир. Наиболее вероятная причина смерти – отравление угарным газом. Помещение отапливалось с помощью печки. Чтобы установить все детали ЧП, специалисты проведут ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

В Украине 8 человек, в том числе 2 ребёнка, обнаружены мёртвыми в одной из квартир-4

# Фотофакт # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии
06 марта 2018 16:01

Названа вероятная причина крушения российского транспортного самолёта в Сирии

Аномальные холода в Великобритании стали причиной гибели тысячи морских звёзд, крабов и рыб
06 марта 2018 15:58

Аномальные холода в Великобритании стали причиной гибели тысячи морских звёзд, крабов и рыб

32 человека на борту: в Сирии разбился российский транспортный самолет
06 марта 2018 14:16

32 человека на борту: в Сирии разбился российский транспортный самолет