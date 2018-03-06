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Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ

06 марта 2018 16:16
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Новости Японии. Вулкан Симмоэ вновь стал причиной отмены десятков авиарейсов на японском острове Кюсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Населённые пункты накрыл сантиметровый слой пепла. В Японии проснулся вулкан Симмоэ-1

Огнедышащий исполин выбросил столб дыма высотой в 3,5 тысячи метров. Кроме того, камеры, размещенные вблизи от кратера, зафиксировали выброс крупных камней. Ближайшие населенные пункты накрыл сантиметровый слой пепла. Чтобы избежать несчастных случаев, вокруг вулкана создана запретная зона радиусом в 3 километра.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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