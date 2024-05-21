У Запада нет такого оружия, которое поможет Украине – Небензя

Постпред представитель России при СБ ООН Василий Небензя сообщил, что Запад не располагает вооружением, позволяющим изменить негативную для ВСУ тенденцию на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», – сказал Небензя.

Он заметил, что даже переданные Украине от американцев ракеты дальнего радиуса действия ATACMS были уничтожены российской системой ПВО. Небензя высказал предположение, что такая же судьба ожидает и самолеты F-16, когда они будут переданы киевскому режиму.