У двоих заражённых коронавирусом из России лёгкое течение болезни

Новости России. В России зафиксировали первые два случая коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Зараженные являются гражданами Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, у пациентов легкое течение болезни и риска распространения нет.

Тем временем на экстренном заседании в Женеве Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. ВОЗ рекомендует странам принимать все необходимые меры для противодействия распространению вируса, однако веских оснований для ограничения международных поездок или торговли нет. Тем не менее, крупнейшие мировые авиакомпании продолжают отменять полеты в Китай.