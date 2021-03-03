У центра тестирования на коронавирус в Нидерландах прогремел взрыв

Новости Нидерландов. Мощный взрыв прогремел в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Бовенкарспел, рядом с центром по тестированию на COVID-19.

Сдетонировало самодельное взрывное устройство, вмонтированное в металлическую трубу. В момент ЧП в здании находился лишь охранник, обошлось без пострадавших. Правоохранители оцепили место происшествия. Центр и прилегающую территорию осматривают саперы. Полиция предполагает, что речь идет о преднамеренном преступлении против медицинской организации. Кто стоит за преступлением, пока не установлено.