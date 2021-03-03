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Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль

03 марта 2021 13:31
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Новости России. Шокирующее видео из Тверской области набирает популярность в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль-1

Огромная водонапорная башня рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков, которые приехали ее ремонтировать. На кадрах видно, как группа рабочих, услышав странные звуки, начинает убегать. Отогнать машину они не успели.

Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль-4

Из-за происшествия жители деревни Холмина и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без водоснабжения.

# ЧП # Фотофакт

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