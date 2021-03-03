Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль

Новости России. Шокирующее видео из Тверской области набирает популярность в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Шокирующее видео из Тверской области набирает популярность в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огромная водонапорная башня рухнула прямо на автомобиль коммунальщиков, которые приехали ее ремонтировать. На кадрах видно, как группа рабочих, услышав странные звуки, начинает убегать. Отогнать машину они не успели.
Из-за происшествия жители деревни Холмина и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без водоснабжения.