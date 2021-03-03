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Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии

03 марта 2021 13:34
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Новости США. В Вашингтоне усиливают меры безопасности. Причина – данные разведки о готовящихся 4 марта провокациях. До 1933 года именно в этот день проходила инаугурация президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не исключено, что американцы, несогласные с результатами выборов 2020 года главы государства, вновь соберутся у здания Конгресса.  

Обеспечивать порядок в городе в течение нескольких дней будут местные правоохранители и бойцы Нацгвардии. В феврале полиция Капитолия направила запрос, с просьбой продлить присутствие Национальной гвардии в столице до середины марта, на случай беспорядков. Прошение было удовлетворено.  

Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии-1

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс и попытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших президентских выборов. В ходе беспорядков погибла женщина. Еще несколько человек пострадали.  

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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