Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии

Новости США. В Вашингтоне усиливают меры безопасности. Причина – данные разведки о готовящихся 4 марта провокациях. До 1933 года именно в этот день проходила инаугурация президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что американцы, несогласные с результатами выборов 2020 года главы государства, вновь соберутся у здания Конгресса.

Обеспечивать порядок в городе в течение нескольких дней будут местные правоохранители и бойцы Нацгвардии. В феврале полиция Капитолия направила запрос, с просьбой продлить присутствие Национальной гвардии в столице до середины марта, на случай беспорядков. Прошение было удовлетворено.